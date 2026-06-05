Die Kuseler Lokalredaktion der RHEINPFALZ tauscht für eine Woche ihre Redaktionsräume gegen mittelalterliches Gemäuer und wird zur Burgschreiberei auf Burg Lichtenberg.

Vom 22. bis zum 27. Juni ist das Team der „Westricher Rundschau“ Gast in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg. Dort wird eine Woche lang die Tageszeitung entstehen: Wir werden Interviews führen, Burgbesucher vorstellen, Artikel recherchiern – wie üblich.

Allerdings können Leserinnen und Leser uns zwischen 10 und 17 Uhr einen Besuch abstatten und uns über die Schulter schauen. Wichtig: An der Kasse zum Musikantenlandmuseum sollte erwähnt werden, dass Sie zur RHEINPFALZ wollen. Ansonsten wird der Eintritt ins Museum fällig.

Hier berichten wir mit Artikeln, Fotos und Videos über die Burg-Aktion.