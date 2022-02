Angesichts des Krieges in der Ukraine gibt es auch im Kreis Kusel Friedensgebete: Die Kirchengemeinden Hinzweiler, Jettenbach, Rothselberg, Wolfstein und Lauterecken laden für Sonntag, 27. Februar, 18 Uhr, in die Kirche in Jettenbach ein, um für die Opfer des Krieges und für den Frieden zu beten.

Der protestantische Kirchenbezirk Kusel bietet ab Montag wöchentliche Friedensgebete an. „Krieg ist niemals die Antwort auf politische Fragen, Krieg ist niemals die Lösung“, heiß es in der Mitteilung von Pfarrerin Sabine Schwenk-Vilov, Seniorin des Kirchenbezirks Kusel. „Die Menschen in unseren Gemeinden suchen Orte der Stille, suchen Zeichen der Solidarität und Momente, in denen wir unsere Fassungslosigkeit angesichts der Situation in der Ukraine zum Ausdruck bringen können.“ Es soll gebetet werden und die Besucher ins Gespräch kommen können. Die ersten Termine, jeweils 19 Uhr, sind: am 28. Februar in der Stadtkirche Kusel, am 7. März in der protestantischen Kirche Altenkirchen und am 14. März in der Kirche St. Veit in Konken. Die nächsten Termine und Orte sollen auf der Internetseite www.dekanat-kusel.de bekanntgegeben werden.