Nach vier Niederlagen in Folge haben die „Rowos“ jüngst zumindest ergebnistechnisch wieder in die Spur gefunden. Damit die Kerwe auf dem eigenen Gelände auch so richtig Spaß macht, wird am Samstag (16.15 Uhr) ein Heimsieg gegen die TSG Burglichtenberg angepeilt.

Zwar ist die TSG dank zweier klarer Erfolge jüngst in Hüffler (7:0) und gegen Glan-Münchweiler (5:0) in der Tabelle wieder auf einen Rang zurückgekehrt, der zur Teilnahme