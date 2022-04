Bei der Ortsgemeinderat-Wahl in Cronenberg lag die Wahlbeteiligung am Sonntag bei 72,09 Prozent. Von 129 Wahlberechtigten gaben 93 ihre Stimmen ab. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat am Montag die Namen der 19 Bürger mit den meisten Nennungen veröffentlicht, vorbehaltlich der Festlegung des Endergebnisses durch den Wahlausschuss am Dienstag. Dann werden die Gewählten angeschrieben, die jeweils eine Woche Zeit haben für die Entscheidung, ob sie die Wahl annehmen. Bis die Zusammensetzung des sechsköpfigen Rates feststeht, wird es also noch dauern.

Notwendig geworden war die Wahl, nachdem im vergangenen Jahr sowohl die ehemalige Ortsbürgermeisterin als auch fünf Gemeinderatsmitglieder zurückgetreten waren. Einen Direktkandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters gab es nicht. Er soll aus dem Rat gewählt werden.