Freunde moderner, konzertanter Blasorchester-Musik dürften am Sonntag, 2. Juli, in Jettenbach auf ihre Kosten kommen: Das konzertante Blasorchester des Musikvereins aus Bobenheim am Berg – kurz Concert-Bob – wird bei der 675-Jahrfeier der Gemeinde um 19 Uhr in der Musikantenlandhalle ein Konzert geben.

Auf dem Programm des rund zweistündigen Auftritts stehen in erster Linie Originalkompositionen für Blasorchester von in dem Genre namhaften Größen wie Jacob und Jan de Haan, Kees Vlak, Mario Bürki und Oystein Heimdahl. Titel wie „The Universal Band Collection“, „A Discovery Fantatsy“, „New York Overture“ sowie ein Medley mit Höhepunkten aus dem Soundtrack des Blockbusters „Guardians of the Galaxy“ versprechen einen Abend mit ebenso anspruchsvollen wie mitreißenden Stücken für ein großes Blasorchester auf musikalisch herausforderndem Niveau.

Gerhard Hüttel ist seit 2016 Dirigent des „Concert-Bob“, eines von drei Orchestern des Bobenheimer Musikvereins. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet der Diplom-Orchestermusiker und erster Klarinettist beim Staatstheater in Mannheim, dass man in Jettenbach Teile des Programms vom traditionellen Frühjahrskonzert des Musikvereins aufführe, das im Mai war, einige Stücke aber auch speziell für das Konzert am kommenden Sonntag einstudiert habe. „Das ist unser erster Auftritt in Jettenbach. Es ist für uns eine Ehre und Herausforderung zugleich, im Herzen des Musikantenlands auftreten zu dürfen“, betont Hüttel.

Reger Kontakt wird seit Jahren gepflegt

Dabei gibt es ganz konkrete Verbindungen zwischen der West- und der Ostpfalz, über die der Auftritt zustande gekommen ist. Trotz der räumlichen Distanz von mehr als 60 Kilometern gehören dem konzertanten Blasorchester seit Jahren schon einige Musiker an, die in Jettenbach wohnen und sich immer samstags zum Proben auf den Weg an die Weinstraße machen. „Schuld daran“ sei Wolfgang Blauth gewesen, berichtet Hüttel, der ehemals beim Arbeiter-Musikverein in Jettenbach Tuba spielte und den es aus beruflichen Gründen in die Oberrheinische Tiefebene verschlagen hatte. Auf der Suche nach einer neuen musikalischen Heimat habe sich Blauth dem Bobenheimer Musikverein angeschlossen – und gleich einige Freunde aus Jettenbach mitgebracht. Ohnehin hat der Musikverein der rund 830 Einwohner zählenden Gemeinde zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt einen Einzugsbereich, der ungewöhnlich weit über die Grenzen des Weindorfs hinausreicht, im Osten bis an die Bergstraße und im Westen eben bis Jettenbach.

Einer dieser Jettenbacher ist Alexander Schmalz, gleichzeitig Mitglied im Ortsgemeinderat und Ideengeber für den Auftritt am Sonntag, zu dem der Eintritt übrigens frei ist. Das „Concert-Bob“ wird mit 35 Musikern im Alter zwischen zwölf und 83 Jahren nach Jettenbach reisen. „Aktuell haben wir zwar knapp 50 Musiker in den Reihen des Orchesters, einige sind aber erst im Mai vom Jugendorchester unseres Musikvereins in das konzertante Blasorchester gewechselt. Für sie hatten wir einige leichtere Stücke im Programm, die wir in Jettenbach allerdings nicht aufführen werden“, berichtet Hüttel, der betont, dass sich seine Truppe sehr auf den Abstecher ins Musikantenland freue.