Vor 50 Jahren wurde die Städtepartnerschaft zwischen Lauterecken und Sombernon im Burgund geschlossen. An Pfingsten wurde die Jumelage in der Veldenzstadt gefeiert. Zwei Busse mit rund 60 Franzosen reisten an, die alle in Privathaushalten eine vorübergehende Bleibe fanden. Samstags stand ein Besuch in Mainz anlässlich des Verfassungstages an, am Sonntagmorgen wurde das Veldenzschloss besucht: Es gab einen Festakt, Musik, Ehrungen und eine Fotoausstellung. Eine Stadtführung wurde angeboten und einige Franzosen besuchten das Pfingstturnier des Eisstockclubs. Am Sonntagabend wurde beim großen Partnerschaftsabend in Medard gefeiert. Im Oktober steht der Gegenbesuch an.