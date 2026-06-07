Von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, findet das Kuseler „Altstadtfest“ statt. Was neu ist und welche Programmhöhepunkte auf die Besucher warten.

Die 45. Auflage des Hutmacherfests wird am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr, eröffnet. Schauplatz des Fassbieranstichs ist zum zweiten Mal die Sparkassenbühne am Kochschen Markt. Musikalisch wird die Eröffnung, wie seit vielen Jahren schon, vom Fanfarenzug Kusel begleitet.

2026 ist Klangfragment wieder mit einer Bühne am Haus Sauvage dabei. „Patrick Jacobi wird den Bereich am Haus Sauvage in eine Disco- beziehungsweise Techno-Tanzfläche verwandeln“, berichtet Marktmeister Robert Selesi, der zum zweiten Mal bei der Organisation des Hutmacherfests Regie führt. Samstag und Sonntag können Besucher von 19 bis 24 Uhr den elektronischen Klängen lauschen.

Musik aus aller Welt: Paris, Brighton, Quirnbach

Das Programm auf der IG-Bühne in der Hintergasse wurde von Wolfram Butz vom Kulturzentrum Kinett ausgewählt. Hier spielen in diesem Jahr Bands aus aller Welt. Mit dabei sind unter anderem Cheri Cheri aus Paris, die Indie-Rock-Band Trip Westerns aus Brighton, Singer-Songwriterin Kat Kit aus Quirnbach sowie Manuel Sattler mit seiner saarländischen Mundartmusik.

Auf der Stadtwerke-Bühne in der Fußgängerzone spielen am Freitag Trezzmen, am Samstag gibt die Band Rote Couch akustischen Blues und Pop zum Besten. Am letzten Tag des Fests heizen die Henschbachtaler den Feierlustigen ab 13 Uhr mit Partymusik ein.

Bayerischer Frühschoppen am Schalander

Am Sonntag, 14. Juni, startet das Hutmacherfest am Kochschen Markt mit einem bayerischen Frühschoppen inklusive Weißwurst, Haxen und Obazda vom bayerischen Wirtshaus Schalander sowie Musik vom Musikverein Schellweiler. „Die Tische werden dazu thematisch passend eingedeckt“, verrät Selesi. Der Turnverein und der Karnevalsverein Kusel organisieren gemeinsam mit dem Turn- und Sportverein Bedesbach-Patersbach das Familienprogramm von 13.30 bis 14.30 Uhr auf der Sparkassenbühne. Danach übernimmt die Musikschule Kuseler Musikantenland.

Kaffee und Kuchen gibt es ab 12 Uhr am Stand des Siebenpfeiffer-Gymnasiums. Am blauen Pavillon steht das Kinderkarussell für alle kleinen Besucher bereit. Das Programm endet – anders als in den Vorjahren – bereits um 16 Uhr. In den Geschäften kann am verkaufsoffenen Sonntag trotzdem von 13 bis 18 Uhr gestöbert werden.