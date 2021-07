An den Dorfstraßen in Rathsweiler stehen einige Arbeiten an. Der Gemeinderat beschloss im Umlaufverfahren den Endausbau der Straße Kirchenfeld im Neubaugebiet sowie die erstmalige Herstellung der Lichtenberger Straße. Wie Ortsbürgermeister Siegmund Steiner auf Nachfrage mitteilte, werden die Kosten für beide Straßen auf rund 380.000 Euro kalkuliert. Beide Straßen sollen in voller Länge ausgebaut werden, also auch die Verlängerung der Lichtenberger Straße.