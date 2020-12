Am Donnerstagnachmittag vermeldet die Kreisverwaltung Kusel 22 Corona-Neuinfektionen, 15 davon aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. 13 Menschen aus dem Kreis wurden aus der Quarantäne entlassen. Der Inzidenzwert sinkt auf 118,2.

Insgesamt sind somit 940 Menschen im Kreis positiv getestet worden: 448 in der VG Oberes Glantal, 256 in Kusel-Altenglan (plus fünf zum Vortag) und 236 in Lauterecken-Wolfstein (plus zwei).

Insgesamt 612 Menschen gelten als genesen: 275 (plus drei) in der VG Oberes Glantal, 194 (plus vier) in Kusel-Altenglan sowie 143 (plus sechs) in Lauterecken-Wolfstein. 31 Todesfälle sind zu beklagen.

