Ein 21-jähriger Autofahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag mit Prellungen und dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, war der 21-Jährige zwischen Lohnweiler und Lauterecken in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der Wagen habe daraufhin mehrfach eine ansteigende Böschung touchiert und sei schließlich stark beschädigt zum Stillstand gekommen. Da es Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen gegeben habe, sei der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet worden.