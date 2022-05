Der Sockel des Anwesens in der Frutzweiler Straße 12 ist von einem Fahrzeug beschädigt worden. Dies teilt die Polizei am Donnerstag mit. Der Tatzeitraum könne nicht genau eingegrenzt werden. Es handele sich um eine sehr enge Straße. Die Polizei vermutet, ein Fahrer habe deshalb beim Vorbeifahren das Haus beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, als Unfallflucht begangen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 entgegen oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de