Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG hat ihr erstes Windrad erworben. Es handelt sich um eine Windkraftanlage (WKA) in Sembach, die die Gießerei-Gruppe Heger (Enkenbach-Alsenborn) am Standort ihrer Produktionstochter, der Heger Ferrit GmbH, vor zehn Jahren errichten ließ. Einen Einfluss auf die Produktion hat der Verkauf laut Heger allerdings nicht.

Mit dem Kauf seien die Stadtwerke Kaiserslautern Besitzer und Betreiber einer Drei-Mega-Watt-Anlage, so die SWK. Das Windrad liefert jährlich einen Ertrag von 5400 Megawattstunden bei rund 1800 Volllaststunden. Mit dieser Energie könnten rund 1500 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Mit dem Kauf des Windrads will der Energieversorger „die regionale Energiewende für die Bürgerinnen und Bürger in der Pfalz greifbar“ machen. Erneuerbare Energien müssten weiterwachsen. Die SWK werde deshalb ihr Engagement in erneuerbare Energien in der Region gezielt weiterentwickeln.

Der Verkauf habe keinerlei Auswirkungen auf die Produktion in Sembach, sagte Johannes Heger, der Gesellschafter der Gießerei, auf Anfrage. Das Windrad habe privaten Eigentümern, unter anderem auch ihm selbst, gehört. Der Strom, den die Anlage produziert habe, sei nicht, wie man annehmen könne, direkt in die Produktion geflossen, sondern ins allgemeine Stromnetz eingespeist worden.

Eigenverwaltungsverfahren durchlaufen

Das 1902 gegründete traditionsreiche Gießerei-Unternehmen hatte vor zwei Jahren ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Es war unter anderem wegen stark gestiegener Energie- und Materialpreise unter Druck geraten. Das Hildesheimer Unternehmen Hermann Bettels GmbH & Co. KG stieg im vergangenen Jahr bei Heger ein. Bettels übernahm eine Mehrheitsbeteiligung an der Heger Ferrit GmbH. 120 von zuvor etwa 140 Arbeitsplätzen an den beiden Unternehmensstandorten der westpfälzischen Heger-Gruppe sollten erhalten bleiben, 120 in der Produktion in Sembach und 20 in Enkenbach-Alsenborn.

Zur Sache:

Zahlen, Daten, Fakten zum Windrad in Sembach:

Typ Enercon E101 – Drei Mega-Watt

Nabenhöhe 135,4 Meter

Rotor-Durchmesser 101 Meter

Gesamthöhe 185,9 Meter