Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, Rekordausgaben bei den Investitionen, das alles ohne neue Kredite, sondern finanziert aus eigener Kraft. Dazu weiterer Schuldenabbau und ein ausgeglichener Haushalt mit einer freien Finanzspitze von 1,7 Millionen: Die Stadt Ramstein-Miesenbach steht finanziell sehr gut da.

„Wir sind in einer Top-Verfassung und legen einen Haushalt vor, auf den wir sehr, sehr stolz sein können“, befand Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend.