Obwohl kräftige Finanzspritzen aus dem Sacksäckel für den kommunalen Eigenbetrieb anfallen, stellt der Stadtrat das Congress Center Ramstein (CCR) und das darin ansässige Restaurant „Die Bühne“ nicht in Frage – im Gegenteil.

„Dass CCR kostet viel Geld, aber das Haus hat auch einen unersetzlichen Wert“, findet Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) – eine Meinung, die offenbar von allen im Stadtrat geteilt wird: „Wir bekennen uns ausdrücklich zum CCR und zur ,Bühne’, denn sie sind das Herzstück von Ramstein und wichtiger Frequenzbringer, von dem auch andere profitieren“, sagt CDU-Fraktionschef Thomas Layes. Das Veranstaltungszentrum genieße hohes Ansehen in der Region. „Es gibt fast nichts Vergleichbares.“ Die anderen Fraktionen äußerten sich zwar nicht, stimmten der für 2022 fälligen Ausgleichssumme von 950.000 Euro fürs CCR aber einstimmig zu. Die Zeit der Pandemie habe man genutzt, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen, sagte Hechler und verwies auf die neue Beleuchtung, die 90 Prozent der Energiekosten einspare. Weitere energetische Maßnahmen an der Dämmung stünden an.

„Die ,Bühne’ läuft wieder“, sagt Hechler

Was das Restaurant angeht, habe die Pandemie „voll ins Kontor geschlagen“, sagte Hechler. 2020 gab es einen Fehlbetrag von rund 21.000 Euro. „Trotzdem sind wir im Vergleich zu anderen noch mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Für 2022 rechnet er mit einem kleinen Gewinn, der laut Wirtschaftsplan auf 1184 Euro geschätzt wird. „Die Pandemie hat uns schwer geschadet, aber jetzt läuft der Laden wieder.“

Alle Fraktionen nahmen den Wirtschaftsplan einstimmig an.