Was sie am Montag in der Sauna- und Wellnessanlage Cubo erleben durften, war für die Gäste vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz ein einzigartiges Geschenk. Die Wellness-Welt öffnete ihre Tore an diesem Tag ausschließlich für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Etwa 50 Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen genießen in vollen Zügen ihr Wellness-Glück. Die meisten kommen aus dem Wohnheim in Landstuhl, einige aus Kusel