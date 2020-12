Weihnachtsbaum statt Theater heißt es derzeit in Queidersbach auf der Naturbühne Am Falkenstein. Bereits seit Tagen machen sich Spaziergänger auf den Weg hierher. Im Gepäck Weihnachtskugeln, Sterne und kleine Schneemänner, die nun den Tannenbaum, der auf der Bühne wächst, schmücken und in einen richtigen Weihnachtsbaum verwandelt haben.

Viele Kugeln sind von Kinderhänden mit Namen beschriftet. Die Schauspieler der Naturbühne Am Falkenstein haben den Baum mit einer Lichterkette geschmückt. Anstelle einer Weihnachtsaufführung hatten die Theaterfreunde coronabedingt eine alternative Möglichkeit gesucht, um Menschen aus Nah und Fern weihnachtlich einzustimmen. Mit einem selbstgeschriebenen Gedicht, das auf einer beleuchteten Leinwand auf der Bühne steht, wollen die Schauspieler Zuversicht wecken, dass im kommenden Jahr wieder gemeinsam am vierten Advent Theater gespielt werden kann und Weihnachten wieder gemeinsam gefeiert wird.