Rückblicke und Ausblicke, Neubesetzungen und Ehrungen – all das gab es beim Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach am Samstag im Congress Center Ramstein.

Eine besondere Auszeichnung konnte Dieter Kneip entgegennehmen. Seit 45 Jahre verrichtet er seinen Dienst in der Feuerwehr und somit für die Bürger der Verbandsgemeinde, teilt die Feuerwehr mit. Für dieses Engagement erhielt er die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Gold. Das Wappen der Feuerwehr Ramstein-Miesenbach überreichten ihm seine Kameraden. Das Wappen der Verbandsgemeinde in Glas für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr erhielten John Goodwin und Friedel Bott. Das Ehrenzeichen des Landes in Gold für 35 Jahre bekamen Stefan Fischer, Armin Scherne, Michael Groß und Franz-Josef Preis.

Bürgermeister Ralf Hechler dankte für das „Rund um die Uhr Sorglos-Paket“, das die Feuerwehr ehrenamtlich den Bürgern der Verbandsgemeinde biete und bekundete seinen Stolz auf die professionell arbeitende Truppe.

Neuer Multicopter angeschafft

Auf die Entwicklung in den vergangenen eineinhalb Jahren schaute Wehrleiter Franz-Josef Preis zurück, bevor er den Blick nach vorne richtete. Unter anderem wurde ein Multicopter angeschafft und eine Multicopter-Einheit etabliert. Die Einheit Niedermohr hat nicht nur ein neues Feuerwehrauto bekommen. Auch personell hat sich hier einiges verändert. Neuer Wehrführer ist Christian Kaiser, der beim Ehrenabend seinen Diensteid ablegte.

Für die Zukunft steht der Ausbau der Feuerwache Ramstein mit Aufstockung, neuem Dach und einer Atemschutzübungsstrecke an. Die Planung zur Gründung einer Bambini-Feuerwehr läuft, die Jugendfeuerwehr plant, ihren Übungsbetrieb nach den Sommerferien wieder aufzunehmen.

Wer der Freiwilligen Feuerwehr beitreten möchte, kann einfach zu einem der Übungsabende kommen und sich informieren. In der Feuerwache Niedermohr finden diese montags ab 19.30 statt, in der Feuerwache Ramstein beginnen sie freitags um 20 Uhr.