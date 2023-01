Weil vier Bauplätze an der Reichenbacher Straße in Kottweiler-Schwanden mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen erschlossen werden, wird die Straße ab Montag, 30. Januar, voll gesperrt. Rund fünf Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Das Grundstück in Kottweiler-Schwanden, das an der Reichenbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 91 liegt, wurde in vier Parzellen aufgeteilt. Diese werden ab Montag, 30. Januar, auf rund 20 Metern Länge an den Kanal, das Frischwasser, Strom und Gas angeschlossen. Das teilten Steffen Harth, der Leiter des Kanalwerks der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach, und Jürgen Rosenkranz, der technische Leiter der Stadtwerke Ramstein, auf Nachfrage mit. Die Stadtwerke nutzten die Arbeiten, um gleichzeitig schon Breitbandanschlüsse vorzubereiten. Für die Gas- und Stromleitungen seien die Firma Pfalzgas und die Pfalzwerke zuständig. Da die Leitungen über die gesamte Breite der Straße verteilt in der Erde liegen, müsse der Verkehrsweg komplett gesperrt werden.

Auch Busverkehr betroffen

Angesetzt sind fünf Wochen für die Bauarbeiten, die Sperrung wurde bis zum 3. März beantragt. Autofahrer müssen in dieser Zeit einen Umweg über Mackenbach und die L369 nach Reichenbach und umgekehrt in Kauf nehmen. Aber sowohl Harth als auch Rosenkranz betonen, dass zumindest ihre beiden Werke bestrebt seien, so schnell wie möglich alles herzustellen – sofern die Witterung dies zulasse.

Zu Einschränkungen führt die Sperrung auch im Busverkehr. Dies teilt die Regionalbus Westpfalz (RBW) GmbH mit. Betroffen sind die Linien 149 und 153. Damit die Schüler pünktlich zu Unterrichtsbeginn die Schulen erreichen, werden die Abfahrtszeiten der Busse der Linie 149 ab Fockenberg und Reichenbach sowie ab Eßweiler um etwa 15 Minuten vorverlegt. Die Busse fahren dann über die Umleitungsstrecke zur Haltestelle Schwanden Wendeplatz. Ab dort gelten die regulären Abfahrtszeiten. Dementsprechend verlängern sich auch die Ankunftszeiten bei den Rückfahrten der Busse ab Landstuhl oder Ramstein. Die Busse der Linie 153 verkehren ab und bis Schwanden Wendeplatz, teilt RBW weiter mit. Die Bedienung ab und bis Reichenbach erfolgt mit einem Ruftaxi. Dieses muss mindestens 60 Minuten vor der gewünschten Abfahrt unter der Telefonnummer 0631 366777 bestellt werden. An der Haltestelle „Miesenbach Altes Rathaus“ gibt es einen Anschluss des Rufbusses an den Bus der Linie 153 in Richtung Ramstein ZOB. Die genauen Abfahrtszeiten gibt es im Internet auf www.vrn.de und auf www.regionalbus-westpfalz.de.