Die SPD-Frau Kristina Zick ist in Mehlingen und der FWG-Mann Peter Beutler in Sembach neu im Amt der Ortsbürgermeisterin beziehungsweise des Ortsbürgermeisters. Was sie sich für die nächsten fünf Jahre vorgenommen haben.

Kommunalpolitisch ist Kristina Zick noch ein relativer Neuling. Sie saß erst eine Legislaturperiode für die SPD im Ortsgemeinderat, ehe sie Anfang Juni zur neuen Ortsbürgermeisterin