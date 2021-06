Die Sportart stammt ursprünglich aus Frankreich. Anfang der 1980er Jahre entstand sie. Der Name leitet sich vom englischen Wort „Swing“ – der Schwungbewegung beim Abschlag – her. Anders als beim klassischen Golf wird keine Platzreife benötigt, welche die Einsteiger davon abhalten soll, dem gepflegten Grün Schaden zuzufügen. Gespielt wird auf einem rustikalen, rasenbewachsenen Gelände. Verwendet wird dabei nur ein Schläger sowie ein schwimmfähiger Gummiball, der etwas größer ist als der übliche Golfball. Die zu treffenden Löcher haben einen Durchmesser von 30 Zentimetern, was das Einlochen deutlich vereinfacht. Es werden weder Ausrüstung, Vorkenntnisse noch eine Clubmitgliedschaft benötigt. Nach einer kurzen Einweisung kann in bequemer Freizeitkleidung gespielt werden.