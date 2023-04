Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Nachdem in Queidersbach einer der beiden Ärzte in den Ruhestand ging, versucht die Gemeinde, einen weiteren Arzt aufzutun. Das ist das Anliegen, das im laufenden Jahr für Ortsbürgermeister Ralph Simbgen besonders dringend ist. In Schneckenhausen ist der Umbau des Bürgerhauses das wichtigste Projekt

Der zweite Arzt in Queidersbach habe auch schon signalisiert, dass er spätestens in vier Jahren in Rente gehen wird. „Es ist ein riesengroßes Problem, einen Arzt zu finden,