Gute zwei Millionen Euro wird die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach in den kommenden Monaten in den Umbau und die Sanierung der Feuerwache in Ramstein investieren. Was alles geplant ist.

Völlig neu gestaltet wird das Dach über dem Verwaltungs- und Sozialtrakt. Die zwölf Zeltdächer, die bislang das Bild des Feuerwehrhauses in der Straße „Auf der Pirsch“ prägten,