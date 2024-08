Clubheim-Atmosphäre und gepflegte Spielanlagen haben beim 1. Tennisclub Otterberg einen hohen Stellenwert. Doch auch sportlich muss sich der rund 100 Mitglieder große Verein nicht verstecken.

„Wo bestellt man denn hier den Seeteufel und den Sauvignon-Blanc?“ Diese Frage sei doch angemessen angesichts der neuen Clublounge, sagt Uwe Schmidt mit einem Augenzwinkern. Schmidt ist Vorsitzender des Tennisclubs (TC) Otterberg und betont, dass es statt erlesenen Weinen und Gerichten wohl vorerst bei Schorle und mitgebrachten Hausmachern bleibe. Allerdings, und das freut ihn, sei der alte, 1970er-Jahre-Sportheim-Look Geschichte und durch eine moderne, helle Clubhaus-Einrichtung ersetzt worden.

„Unsere wunderschöne Vereinsanlage liegt mitten im Pfälzer Wald direkt hinter der Otterberger Sportanlage und dem Naturfreibad“, schwärmt Schmidt. Das Vereinsheim sei in den vergangenen Jahren nach und nach saniert worden und befinde sich in einem sehr guten Zustand. Der Verein verfügt über vier Sandplätze und einen Trainingsplatz mit Ballwand. Der Verein beschränke sich allerdings nicht nur aufs Tennisspielen, zu den Höhepunkten im Jahr gehörten Veranstaltungen wie Fackelwanderungen, die Saisoneröffnungsfeier, das Schleifchenturnier und das Weißwurstfrühstück. „In diesem Jahr feiern wir unser 50. Vereinsjubiläum“, sagt der Vorsitzende.

Anzahl der Mitglieder konstant

Der TCO hat rund 100 Mitglieder, verteilt auf alle Jahrgangsstufen. Die Anzahl der Mitglieder ist Schmidt zufolge in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Im Jubiläumsjahr sei es sogar gelungen, durch mehrere Aktionen neue Mitglieder zu gewinnen. „Wir hoffen, dass sich daraus vielleicht ein kleiner Trend entwickelt,“ sagt Schmidt.

„Wir bieten auch für Tennis-interessierte Trainerstunden an“, berichtet er. Jeder sei eingeladen, zum Schnuppern und Probespielen vorbeizukommen. Schläger seien beim TC vorhanden, Interessierte müssten also nicht über die entsprechende Ausrüstung verfügen. „So ist es auch möglich, dass Nichtmitglieder zum Spielen vorbeischauen.“ Dann werde allerdings eine kleine Gastgebühr fällig. In diesem Jahr bietet der TC ein Schnupperjahr für 50 Euro an, ansonsten beträgt der Beitrag für aktive Spieler 150, für passive Mitglieder 50 Euro.

Damen 30 in der Oberliga aktiv

Richtungsweisend für die Entwicklung des Vereins sei vor 15 Jahren der Kauf des Vereinsgeländes gewesen. Darauf sei nach den Worten Schmidts die Generalsanierung der Plätze eins bis drei erfolgt sowie zahlreiche energetische Maßnahmen. „Mit dem Anbau eines Umkleidetraktes sowie dem Einbau einer Wasserzisterne mit Druckanlage hoffen wir sehr, für die Zukunft gerüstet zu sein.“

Der Vereinsvorsitzende hebt hervor, dass die Herren 65 in der Pfalzliga spielen, und die Damen 30 jüngst ihren größten Erfolg verbuchen konnten, indem sie den Aufstieg in die Oberliga geschafft haben – eine der höchsten Tennisligen.