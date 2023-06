Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Nicht nur in Dansenberg wird es lustig wegen Straßenneubauarbeiten, sondern auch in Sembach, da ist es schon lustig“, erzählt Walter Heinz in einem Schreiben an die RHEINPFALZ. Gleichzeitig sei nämlich nicht nur die Kaffeestraße gesperrt, der eigentliche Zubringer zur A63, nein, auch die Hauptstraße durch den Ort sei im unteren Bereich bedingt durch die Kanalerneuerung nicht befahrbar. „Also echt super geplant...“

Besonders ärgerlich sei dies vor allem für Ortsfremde, meint der Sembacher. Kürzlich habe es in der Familie einen Trauerfall gegeben, berichtet er. Da sei es