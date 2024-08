Mit überwältigender Mehrheit ist Walter Altherr am Montagnachmittag in der konstituierenden Sitzung des Kreistags Kaiserlautern als ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter wiedergewählt worden. Was dem 77-Jährigen an dem Amt besonders gefällt.

Von 41 abgegebenen Stimmen erhielt der 77-jährige Christdemokrat 40 Ja-Stimmen und lediglich eine Nein-Stimme. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

„Ich bedanke mich für