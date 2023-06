Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Haftanstalt des US-Militärs in Sembach können 38 straffällig gewordene Militärangehörige inhaftiert werden. Aus amerikanischen Stationierungseinrichtungen in ganz Europa und aus Teilen Afrikas werden hier Straftäter untergebracht. In der Zivilbevölkerung ist die seit 2014 auf dem Sembacher Heuberg eingerichtete Haftanstalt weitgehend unbekannt.

Bei einer Führung am Dienstagmorgen gewährt das US-Militär seltene Einblicke in seine Haftanstalt auf dem Heuberg. Aktuell sind zwölf Inhaftierte im Vollzug –