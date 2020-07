Der Kommandeur der US-Army-Garrison Rheinland-Pfalz, Oberst Jason T. Edwards, hat Landrat Ralf Leßmeister, Anja Pfeiffer, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach und Stefanie Edwards, Verbindungsbeamtin der Polizei Landstuhl, mit dem „Schlüssel zur Garnison“ ausgezeichnet.

In Anlehnung an eine amerikanische Tradition, in der der Bürgermeister einer Stadt besonderen Preisträgern einen dekorativen Schlüssel überreicht, der als Schlüssel zur Stadt bezeichnet wird, überreichte Edwards die Ehrung als „herzliches Dankeschön für den hervorragenden und fortwährenden Einsatz zur Unterstützung der US-Armee in Rheinland-Pfalz“.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom scheidenden Kommandeur der Garnison verliehen, um deutschen Partnern für ihre Unterstützung während seiner Amtszeit zu danken. Die Garnison umfasst mehr als 30 Standorte und Einrichtungen, darunter Kaiserslautern, Landstuhl, Sembach und Miesau.