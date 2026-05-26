Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag, 24. Mai, einen Unfall in Rodenbach gebaut und einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige gegen 21 Uhr mit seinem Wagen „Am Tränkwald“ in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er im Kurvenbereich von der Straße abkam. Der Wagen des Mannes durchbrach einen Zaun und kam an einem Container zum Stehen. Der 35-Jährige blieb unverletzt, den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt. Ob er ihn zurückbekommt, entscheidet ein Gericht.