Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel hat am späten Sonntagabend auf der A6 in Richtung Saarbrücken einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei stieß der Fahrer eines Audi gegen 23.30 Uhr zunächst gegen die rechte Leitplanke und anschließend gegen die Mittelleitplanke. Danach flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle, wurde jedoch später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Grund für den Unfall und die Flucht war schnell klar: Der Mann hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut und war nicht mehr fahrtüchtig. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Auto wurde sichergestellt und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A6 für etwa 30 Minuten. Auch eine Drohne kam zum Einsatz.