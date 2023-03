WÖRSBACH. Zur Umgestaltung des Dorfplatzes in Wörsbach muss dort der Boden ausgetauscht werden, was nicht vorhersehbar gewesen war. Die Kosten hierfür betragen rund 45.900 Euro. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten in seiner jüngsten Sitzung. Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger erläuterte, dass zurzeit noch die vorbereitenden Arbeiten am Dorfplatz laufen. Die bauausführende Firma aus Dreisen soll demnächst mit den Tiefbauarbeiten beginnen. Da im Vorfeld der Planung keine Untersuchungen des Untergrunds stattgefunden hätten, wurden nun Probeschürfungen durchgeführt. Vorgefunden wurden alte noch bestehende Kellermauern und eine Verfüllung der ehemaligen Kellerräume mit Bauschutt. Die Verfüllung des Untergrundes sei nicht fachgerecht ausgeführt worden, was in den vergangenen Jahren zu erheblichen Setzungen geführt habe. Um die Umgestaltung des Dorfplatzes fachgerecht und dauerhaft umsetzen zu können, müsse nun auf einer Fläche von zirka 650 Quadratmetern bis in eine Tiefe von zwei Meter ein Bodenaustausch durchgeführt werden. Vorhandenes Mauerwerk soll nun ausgebaggert und abgebrochen, sortiert und seitlich gelagert werden. Dieses Material wird mit einem mobilen Brecher vor Ort zerkleinert und lagenweise eingebaut. Das Abbruchmaterial abzufahren und neues Schottermaterial einzubauen, wäre fast doppelt so teuer gekommen, erläuterte die Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg.