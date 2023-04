Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ginge es nach dem Noch-Präsidenten Trump, würde er schnellstmöglich rund ein Drittel der amerikanischen Soldaten aus Deutschland abziehen. Der US-Kongress will nun aber den Abzug zunächst blockieren. Was meinen die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Weilerbach dazu, die sich in direkter Nachbarschaft zur Air Base befinden?

„Es wird wohl erst einmal etwas ruhiger werden“, sagt Ralf Hechler (CDU) in Bezug auf mögliche US-Truppenverlegungen in Deutschland. Nachdem der Kongress der Vereinigten Staaten