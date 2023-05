Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Trainingsbetrieb im militärischen Übungsluftraum TRA Lauter endet künftig freitags um 12 Uhr und damit eine Stunde früher als bisher. Das hat das Bundesministerium für Verteidigung in einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Marcus Klein (CDU) mitgeteilt.

Der Steinwendener hatte seine Parteifreundin, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, in einem Brief um Unterstützung gebeten, nachdem Anfang Mai an aufeinander folgenden Tagen