Der 79-Jährige Hans Roßberger hat sich die vielfältigen Techniken des Malens selbst beigebracht – ohne jemals einen Kurs besucht zu haben.

Seit über 40 Jahren ist Hütschenhausen die künstlerische Heimat von Hans Roßberger. „Ich habe mein Haus selbst gebaut, und als die Wände so leer waren, habe ich mich im Wohnzimmer hingesetzt und mein erstes Bild gemalt“, erzählt Hans Roßberger stolz. Längst sind seine eigenen Wände nicht mehr leer, und wer annimmt, der Autodidakt sei auf eine Kunstrichtung beschränkt, irrt gewaltig. Seine Vielseitigkeit offenbart sich auf den ersten Blick. Von altmodisch anmutenden Stillleben mit Karaffe und Obst über großformatige, farbenprächtige Bilder mit Blumen bis hin zu erotischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen – es gibt stets viel zu entdecken.

Das Portfolio des gelernten Maschinenschlossers ist breitgefächert. Inspiration für seine Werke schöpft der Hütschenhausener oft aus Reisekatalogen. Dabei entstehen aus kleinen Werbebildern für Afrika dann große Ölbilder, die das dortige Leben lebendig abbilden sollen. Öl ist Roßbergers bevorzugtes Material, doch der Künstler beherrscht mühelos auch Acryl, Aquarell, Spachtel- und Mischtechnik.

Zwei Ausstellungen stehen an

Ein besonderes Augenmerk legt er auf Darstellungen Afrikas, wobei er sowohl die Schönheit von Tradition und Kultur in verschiedenen Ländern als auch die dort herrschende Armut thematisiert. Roßberger will auf seinen Leinwänden einen „Finger in die Wunde“ legen, indem er auf Missstände aufmerksam macht.

Sein Talent hat Hans Roßberger bereits in zahlreichen Ausstellungen im Kreis Kusel, in Landstuhl und im Saarland gezeigt, beispielsweise im Krankenhaus Landstuhl oder der Universitätsklinik Homburg. Auch in Kaiserslautern hat er schon Werke gezeigt. Die Ahnenreihe der Bürgermeister, die im Bürgerhaus in Hütschenhausen die Wände schmückt, ist von Roßberger. Ab Mittwoch, 26. März, sind einige seiner Gemälde sowie Werke von Kollegen aus dem Verein „Freunde der Malerei Landstuhl“ im Landstuhler Rathaus zu sehen. Er ist auch bei der Ausstellung „Harmonie in Farbe“ dabei, die ab dem 28. Mai im Rathaus in Kusel präsentiert wird.

Malen mit Schülern und in den Westpfalz-Werkstätten

Neben seiner künstlerischen Arbeit engagiert sich Hans Roßberger auch sozial: Die Einnahmen aus dem Verkauf seiner Bilder spendet er teilweise an die Kinderkrebshilfe in Homburg. Darüber hinaus gibt er sein Wissen und seine Leidenschaft an die nächste Generation weiter. Er leitet Workshops für Kinder an der Realschule plus in Ramstein, malt einmal wöchentlich mit Ganztagsschülern der Grundschule Spesbach und besucht monatlich die Westpfalz-Werkstätten, um dort mit den Mitarbeitern zu malen. Hans Roßberger ist ein wahrer Tausendsassa in seinem Metier und ein lebender Beweis dafür, dass Talent und Engagement keiner formalen Ausbildung bedürfen, um große Spuren zu hinterlassen.