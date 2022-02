Die Polizei ermittelt wegen zweier Raubüberfälle, die sich in dieser Woche ereignet haben. Eine Tankstelle und eine Apotheke waren die Ziele. In beiden Fällen könnte derselbe Täter zugeschlagen haben.

Mittwochabend kurz vor 22 Uhr: Ein Mann bedroht die Angestellte einer Tankstelle in Ramstein. Mit einer Sturmhaube maskiert und einem 30 Zentimeter großen Messer in der Hand verlangt der Unbekannte von der 30-jährigen Mitarbeiterin, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte flüchtet in einen Lagerraum und alarmiert die Polizei.

Wie diese mitteilt, entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Ortskern von Ramstein. Beim Überfall trug der Täter eine hellblaue Jeans, eine schwarze Kapuzenjacke mit drei weißen Steifen (vermutlich der Marke Adidas), schwarze Sneakers, eine schwarze Mütze und eine schwarze Sturmhaube. Die Angestellte beschrieb den Täter als hellhäutig und circa 1,70 Meter groß. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Mit einem Messer bedroht

Donnerstagmittag: Eine Apotheke in Queidersbach wird Tatort eines Raubes. Der bislang unbekannte Täter betritt um 14.15 Uhr die Apotheke in der Hauptstraße. Dabei hält er ein Messer in die Richtung der Mitarbeiterin und verlangt Geld.

Den Polizeibeamten schildert die 31-Jährige, dass der Täter 1,70 bis 1,75 Meter groß ist und eine kräftige Statur hat. Er war mit einer schwarzen Adidas Trainingsjacke, schwarzem Schal, schwarzer Mütze mit roten Streifen, dunkler Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Eine mitgeführte Tüte war durchsichtig, hatte rote Griffe und trug die rote Aufschrift „Schuhmarke“. Auch in diesem Fall blieb die Fahndung erfolglos. Aufgrund der Personenbeschreibung und der Art der Tatausführung schließt die Polizei nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.