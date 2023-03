Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Saurer Regen, Stickstoffeinträge und Trockenheit setzen den Wäldern zu. Für deren Widerstandsfähigkeit spielt die Nährstoffversorgung eine wichtige Rolle. Martin Trošelj, Student der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim in Stuttgart, hat sich dieser Thematik in seiner Masterarbeit angenommen. Dazu forscht er im Wald bei Hochspeyer.

Der kroatische Student nutze für seine Arbeiten zwei Langzeitversuche der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) in Trippstadt,