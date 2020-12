Zu einer „Hybridsitzung“ hatte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) den Stadtrat Ramstein-Miesenbach eingeladen. Zu dieser Sitzung waren sieben Ratsmitglieder von Zuhause übers Internet zugeschaltet worden. Der Rest der Ratsmitglieder saß wie immer im Sitzungsraum, der diesmal im Congress Center Ramstein (CCR) eingeräumt war.

Zu dem Baugesuch des Turnvereins für den Bau einer neuen Vereinssporthalle in der Reichswaldstraße erteilte der Stadtrat am Freitag das gemeindliche Einvernehmen. Der Turnverein Ramstein plant den Neubau einer Sporthalle, die als Mehrzweckhalle konzipiert ist. Neben freizeitsportlichen Aktivitäten sollen auch Veranstaltungen wie Versammlungen, Vereinsfeste, Vermietungen für Familienfeiern, Musikveranstaltungen und andere kulturelle Veranstaltungen bis zu 199 Personen möglich sein. Auf dem Baugrundstück, das neben dem Bistro „Maxi“ liegt, sollen 28 Stellplätze geschaffen werden. Die Halle wird in Holzständerbauweise mit einem Satteldach errichtet. Der Grundriss weist im Erdgeschoß eine große Sporthalle mit 430 Quadratmetern und eine kleine Gymnastikhalle von 60 Quadratmetern sowie Nebenräume auf. Im Obergeschoss sind eine Galerie als Vereinsraum, ein Büro und ein Technikraum geplant. Die Erschließung sei gesichert, allerdings sei für die geplante Einleitung des Niederschlagswassers auf einem gegenüberliegenden Grundstück, das der Stadt Ramstein gehört, die Genehmigung der Stadt erforderlich, erläuterte Hechler. Einstimmig erteilte der Stadtrat die Genehmigung.

Keine Steuererhöhung im Jahr 2021

Steuern. Einstimmig war auch der Beschluss, dass die Steuern nicht angehoben werden. Vorab sagte Hechler: Die Stadt habe in letzter Zeit sehr hohe Investitionen getätigt und trotz Corona seien die Gewerbesteuereinnahmen nicht eingebrochen. „Es geht uns recht gut“. Aber trotzdem sei auch die Stadt Ramstein verpflichtet, ihre Einnahmequellen auszuschöpfen. Er schlug jedoch vor, die Steuerhebesätze für 2021 nicht anzuheben. Die Grundsteuer A bleibt somit auf 320 Prozent, Grundsteuer B auf 390 und Gewerbesteuer auf 380 Prozent. Die Hundesteuersätze werden ebenfalls fürs neue Jahr nicht erhöht. Für den ersten Hund sind demnach wie bisher 33 Euro zu zahlen, für den zweiten 48 Euro und für jeden weiteren Hund 66 Euro. Ein gefährlicher Hund kostet 222 Euro Steuer. Der Beitrag für Feld- und Waldwege beträgt 12,50 Euro pro Hektar.

Toilettenanlage CCR. Einstimmig wurden im Vorgriff auf den neuen Haushalt die Sanierungsarbeiten für die aus dem Jahre 1986 stammende Toilettenanlage im unteren Foyer des CCR vergeben. Den Auftrag für die Fliesenarbeiten erhielt eine Firma aus Kottweiler-Schwanden für 30.084 Euro. Den Zuschlag für die Heizungs- und Sanitärarbeiten bekam für 54.489 Euro eine Firma aus Ramstein-Miesenbach. Für 9.600 Euro erhielt eine ortsansässige Firma den Auftrag zur katastermäßigen Erfassung der Pflanzflächen im Gebiet der Stadt.