Ein privater Investor möchte ein sogenanntes Boardinghaus mit Restaurant, Bar, Wellnessbereich und möblierten Apartments in der Bruchwiesenstraße in Ramstein bauen. Was der Stadtrat Ramstein-Miesenbach zu den Plänen sagt.

Laut Bauantrag ist ein Neubau von vier Gebäuden mit Flachdach vorgesehen, informierte Ralf Hechler, Bürgermeister der Stadt Ramstein-Miesenbach (CDU), am Donnerstagabend im Stadtrat.