In diesem Jahr wird der Landkreis erneut mit einer eigenen Kampagne an der internationalen Stadtradeln-Aktion des Klima-Bündnisses teilnehmen.

21 Tage lang sollen viele Alltagswege möglichst klimafreundlich mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegt werden. Die dabei absolvierten Kilometer können über die Stadtradeln-App erfasst werden. Zwischen dem 10. und dem 30. Juni haben die Bürger des Landkreises die Gelegenheit, Kilometer für ein besseres Klima zu sammeln und dabei gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Bei der Kampagne kann man nacheinander für mehrere Kommunen starten. Stadt und Kreis koordinieren ihre Aktionszeiträume daher aufeinanderfolgend. Die Staffelübergabe dafür findet am 9. Juni um 17.30 Uhr auf dem Rathaus-Vorplatz in Kaiserslautern statt. Teilnehmen können alle, die in der Stadt oder dem Landkreis wohnen, arbeiten, studieren oder in einem Verein aktiv sind. Interessenten können sich im Internet unter www.stadtradeln.de für die Teilnahme registrieren und dann losradeln. Im vergangenen Jahr konnten mit 430 Radlern aus 36 Teams und 83.006 Kilometern auf 4620 Fahrten 14 Tonnen CO 2 eingespart werden. Dieses Ergebnis soll dieses Jahr übertroffen werden.