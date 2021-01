Interview: Michelle Müller, die Leiterin der Stadtbücherei Ramstein-Miesenbach, hat sich mit Redakteurin Pola Schlipf über gestiegene Ausleihzahlen, nützliche digitale Lernhilfen und eines der gefragtesten Ratgeberbücher 2020 unterhalten.

Wird während der Coronazeit mehr gelesen? Oder lebt die Bücherei doch eher vom Stöbern?

Trotz dass wir im letzten Frühjahr den Lockdown hatten und es den Abholservice noch nicht gab, haben sich unsere Ausleihzahlen erhöht. Hauptsächlich bei der Onleihe gab es mehr Entleihungen, da sieht man das stark. Im Jahr 2019 wurden über unseren Zugang 20.655 Medien darüber entliehen, 2020 waren es 25.594. Bei den physischen Medien ist es nur eine kleine Erhöhung von 36.215 auf 37.961, aber es ist eine Erhöhung (lacht).

Was wird gelesen? Verschiebt sich das Interesse der Leser, zum Beispiel hin zu mehr Gesundheitsratgebern oder Kochbüchern oder Bastelanleitungen?

Das würde ich eigentlich nicht sagen, das ist uns nicht aufgefallen. Was aber auffällt, ist: Die Familien suchen nach Unterhaltungsmedien für ihre Kinder. Daher sind bei uns mehr Gesellschaftsspiele ausgeliehen worden und auch mehr Vorlesebücher. Aber auch die Bücher mit Anleitungen, wie man Alltagsmasken näht, die gingen im letzten Jahr natürlich sehr gut.

Wo liegt denn generell der Schwerpunkt bei den Ausleihen?

Der liegt schon bei den Kinderbüchern, aber auch Romane werden gerne gelesen.

Gibt es in der Stadtbücherei Ramstein auch Lernhilfen für Schüler? Und werden diese besonders nachgefragt zu Zeiten des Homeschoolings?

Wir haben seit Januar eine neue Lese-Lern-App, die heißt E-Kids und ist für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Sie soll beim Spracherwerb unterstützen in den vier Kernkompetenzen lesen, hören, sprechen und schreiben. Man kann die App mit einem Büchereiausweis kostenlos nutzen, das funktioniert so ähnlich wie bei der Onleihe. Man braucht allerdings ein Passwort, das muss man bei uns erfragen.

Wir dieses Angebot denn schon gut genutzt?

Ja, wir haben eine Zwischenstatistik vom Landesbibliothekszentrum bekommen und da war es schon ganz gut angelaufen.

Und wie sieht es mit Büchern zum Lernen aus?

In der Bücherei haben wir schon auch Lernhilfen, aber die werden nicht so stark nachgefragt. Ich denke, die jungen Leute nutzen eher das Digitale, wobei da die Onleihe wieder ins Spiel kommt, weil es da eine eigene Rubrik Schule und Lernen gibt.

Nun ist die Stadtbücherei derzeit ja für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Leihfrist für ausgeliehene Bücher wird automatisch immer weiter verlängert, Mahngebühren fallen nicht an. Gibt es dennoch Rücklauf?

Nein, bislang wollten nur wenige Nutzer ihre Bücher zurückgeben. Aber wir sind gespannt, wie es ab Montag sein wird, wenn unser Abholservice startet. Vielleicht ergibt sich das jetzt, dass der ein oder andere, der etwas Neues haben möchte, seine Sachen zurückgibt. Das wäre für uns schon toll, weil wir diese Medien dann wieder an andere verleihen könnten. Aber in der Schließzeit ist es nicht möglich, das einzufordern.

Sie haben den Abholservice angesprochen, der am 1. Februar startet. Die Bücher können in der Vorverkaufsstelle des Congress Center abgeholt werden (siehe Zur Sache). Stehen die Büchereimitarbeiter denn auch für Fragen zur Verfügung?

Bei Rückfragen kann man immer gerne bei uns anrufen, wir sind ab Montag zu den gewohnten Öffnungszeiten, also Montag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr, telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Zur Sache: Stadtbücherei bietet ab Februar Abholservice an

Bücher und andere Medien können in der Stadtbücherei Ramstein-Miesenbach ab Montag, 1. Februar, per E-Mail (info@buecherei-ramstein.de) oder telefonisch (06371/592221) zu den gewohnten Öffnungszeiten bestellt und dann abgeholt werden. Welche Bücher gerade verfügbar sind, kann im Online-Katalog „Findus“ auf der Homepage der Stadtbücherei unter www.buecherei-ramstein.de recherchiert werden. Die bestellten Medien liegen dann am nächsten Werktag in der Vorverkaufsstelle des CCR montags bis freitags zwischen 9.30 uns 12.30 sowie von 14 bis 17.30 Uhr bereit. Auch bereits entliehene Medien können im Austausch zurückgegeben werden. Während der Schließung werden allerdings auch weiterhin alle entliehenen Medien automatisch verlängert. Es entstehen keine Mahngebühren.

Wer lieber digital Bücher und Zeitschriften lesen oder auch Videolernkurse absolvieren möchte, kann das Angebot der Onleihe Rheinland-Pfalz nutzen, an dem sich die Ramstein-Miesenbacher Bücherei beteiligt. Es ist im Internet unter www.onleihe-rlp.de einsehbar. Dieser Service wird kostenlos angeboten. Um ihn zu nutzen ist lediglich ein Büchereiausweis notwendig, welcher zurzeit per E-Mail an die Adresse info@buecherei-ramstein.de angefordert werden kann.