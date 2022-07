Am „Heiligenwoog/Großacker“ im Stadtteil Ramstein gibt es einen neuen Spielplatz auf 2000 Quadratmetern Fläche. Am Wochenende wurde er offiziell eröffnet.

Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) betonte bei der Eröffnungsfeier, dass die Stadt Ramstein-Miesenbach in die Ertüchtigung und Neuanlage von Spielplätzen in diesem und im vergangenen Jahr insgesamt rund 450.000 Euro investiert. „Eine Investition in die Zukunft.“ Zunächst wurden auf den Spielplätzen an der protestantischen Kirche in Ramstein und in Miesenbach in der Weiherstraße moderne Spielgeräte eingebaut und das Angebot ordentlich erweitert. Beide Spielplätze wurde 1971 angelegt. Dann wurde der neue Abenteuerspielplatz am Seewoog errichtet.

Und nun kommt der Spielplatz am „Heiligenwoog/Großacker“ dazu. Insgesamt hat der Spielplatz einschließlich des Grundstückskaufs bis zur Fertigstellung knapp 220.000 Euro gekostet. Die Anlage wurde von den Pfarrern Bernhard Spieß und Tobias Dötzkirchner unter den Schutz und Segen Gottes gestellt. Danach waren die Kinder an der Reihe. Mit großer Freude, strahlenden Augen und viel „Juhu“ wurden die Geräte von ihnen getestet.