Die Verkehrssituation und die Verkehrssicherheit an der Realschule plus sowie am Gymnasium verbessern: Darauf zielt ein Antrag der Ramstein-Miesenbacher SPD-Fraktion ab.

Die Parksituation vor den Schulen in der Schernauer Straße zu Unterrichtsbeginn und am Mittag sei mittlerweile fast schon chaotisch, meinen die Sozialdemokraten. Es komme immer wieder zu langen Staus, Schüler seien stark gefährdet, da sie teilweise in Schlangenlinien und ohne Sicht die Straße überqueren müssten. Auch direkt vor den roten Fußgängerüberwegen werde auf beiden Seiten geparkt, sodass keine Einsicht in die Straße möglich sei.

Die Ermahnungen der Lehrkräfte blieben ungehört. Eltern reagierten oft extrem unfreundlich und uneinsichtig. Durch die Schaffung der Hol- und Bringzone am Schwimmbad sollte die problematische Parksituation eingedämmt oder gar behoben werden. Leider sehe, so die SPD, die Realität anders aus. Nur sehr wenige Eltern nutzten dieses Angebot tatsächlich.

„Ohne Kontrollen wird sich nichts ändern“

An der Grundschule Ramstein wurde während des Haltens der Busse ein Durchfahrtsverbot eingeführt, dies wäre nach Ansicht der Sozialdemokraten so in der Schernauer Straße nicht direkt umsetzbar. Möglich wäre jedoch ein absolutes Halteverbot oder regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamts oder der Polizei. „Solange keine Strafzettel oder Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden, wird sich die Situation an der Realschule nicht ändern“, sind sich die Sozialdemokraten sicher.

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit sehen sie darin, dass man sich mit der Kinderunfallkommission in Verbindung setzt, die hier unterstützen könnte. Auf Antrag des Bürgermeisters, Ralf Hechler (CDU), soll der SPD-Antrag nun in der nächsten Sitzung des Stadtrats ausführlich beraten werden.