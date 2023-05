Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch stehen die Seniorenheime im Landkreis Kaiserslautern für Corona-Impfungen in Warteposition. Die Priorisierung anhand hoher Inzidenzwerte wurde zwar am Dienstag aufgehoben, doch auch jene Heime, die sämtliche Vorbereitungen bereits erledigt haben, müssen sich noch gedulden. Kritik an der Politik wird ebenfalls laut.

Thomas Barz erwartet in der ersten Januarhälfte Besuch. Der Geschäftsführer und Leiter des Otterbacher Heims Senium Seniorenhilfe hat noch vor Weihnachten den „riesigen Bürokratieaufwand“