Beinahe 30 Jahre gibt es das La Donna bereits. Was in der Stadtmitte von Ramstein für zwei Freundinnen seinen Anfang nahm, findet im Einkaufszentrum am Rathausring seine Fortsetzung. Seit 25 Jahren verwirklicht Manuela Keller (57) nun mit diesem Geschäft ihre Leidenschaft für Unterwäsche. Für die gelernte Krankenschwester aus Homburg/Saar „ist das mein Traumberuf“.

Unterwäsche, insbesondere der Kauf von Büstenhaltern, ist für viele Frauen ein sehr sensibles Thema. Manuela Keller versucht mit viel Fingerspitzengefühl auf die Bedürfnisse