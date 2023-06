Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Amerikaner und wir: Jeden ersten Samstag im Monat treffen sich Menschen an der Westzufahrt zur Air Base Ramstein zum Friedensgebet – so auch am 5. Februar. Es ist eine Tradition, die in diesem Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken kann und der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass die Welt auf friedliche Konfliktlösungen setzt – statt auf Krieg, Gewalt und Terror.

Egal ob Hitze, Regen oder Schnee: zu den festen Terminen trifft sich eine Gruppe von zehn bis 15 Personen. In einem kleinen liturgischen Rahmen, der Raum für ökumenische Teilnahme lässt,