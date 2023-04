Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Realschule plus am Reichswald in Ramstein könnte man fast schon als eine internationale Schule bezeichnen. Denn tatsächlich: Hier treffen sich Schüler aus vielen verschiedenen Nationen. Durch die Nähe zur Air Base werden hier auch etliche Kinder aus Nato-Staaten unterrichtet, und in der Schule wird viel Englisch gesprochen.

Rund 500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Realschule plus in Ramstein. Unterrichtet werden sie von 47 Lehrkräften – unterstützt von zwei pädagogischen Fachkräften.