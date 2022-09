In diesem Jahr richtet der Verein Rasentrecker Neuhemsbach nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein Rasentraktor-Rennen aus. Das 17. Rennen wird übers Wochenende erneut als „Großer Preis von Sembach“ auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach ausgetragen. Los geht es bereits am Freitagabend mit einer Feier.

Wie in den vergangenen Jahren werden die umfunktionierten Aufsitzmäher in den Kategorien „Serie“, „Serie Plus“, „Prototypen“ und „Superstandard“ an den Start gehen. Nach den technischen Abnahmen am Samstag beginnen gegen 14 Uhr die Trainingsläufe und das Qualifying aller Klassen. Ab 16 Uhr folgen die Sprintrennen der Klassen „Superstandard“ und der „Prototypen“. Am Sonntag finden die Rennen aller Klassen ab 11 Uhr statt.

Party und sportlicher Wettkampf

Bereits am Freitagabend spielt die Partyband „Magic“ im Festzelt. Die Traktorparty mit Livemusik der „Rough Mix Band“ rundet den Samstag ab. Hubschrauberrundflug und Fahrzeugschau laden zum Verweilen ein.

Am Sonntag zählt nur noch das Geschehen auf der Rennstrecke. Die Fahrer und Fahrerinnen stellen sich mit ihren „Boliden“ der Herausforderung und versuchen den Grad zwischen Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu meistern.

Während des gesamten Rennwochenendes ist für das leibliche Wohl durch verschiedene Anbieter gesorgt. Den Ausschank übernimmt wieder der Sportverein Neuhemsbach, die Cocktail-Bar betreibt der Ausrichter selbst.

Die Einzelheiten zum Programmablauf sowie weitere Infos gibt es im Internet auf www.rasentrecker-neuhemsbach.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins Rasentrecker Neuhemsbach.