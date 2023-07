Der „Große Preis von Sembach“ wird von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, ausgetragen. Der Kurs für die Rasentraktor-Rennen wird im Gewerbepark abgesteckt sein. Ausrichter ist der Verein Rasentrecker Neuhemsbach.

Ein Wochenende lang wird der Gewerbepark Sembach zur Rennbahn für Rasentraktoren. Derzeit liefen die letzten Vorbereitungen an der Strecke, teilt der ausrichtende Verein Rasentrecker Neuhemsbach mit. Gestartet werde mit den umfunktionierten Aufsitzmäher in zwei Kategorien, nämlich in den Klassen „Prototypen“ und „Superstandard“.

Nach den technischen Abnahmen am Samstag sind gegen 13 Uhr die Trainingsläufe und anschließend das Qualifying aller Klassen vorgesehen. Ab 15.30 Uhr stehen Sprintrennen in beiden Kategorien an. Am Sonntag finden die Rennen aller Klassen ab 11 Uhr statt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Freitagabend DJ Marco von Antenne Kaiserslautern, samstags sorgt die Partyband Magic ab 21 Uhr für gute Laune. Der Musikverein Sembach spielt sonntags zum Frühschoppen auf. Hubschrauberrundflug und eine Fahrzeugschau runden das Angebot neben der Rennbahn ab. Am Sonntag geht es dann auf der Strecke rund. Gefragt sind Schnelligkeit, aber auch und Geschicklichkeit, um den Parcours zu meistern.

Hungrig und durstig muss am Rennwochenende niemand bleiben: Foodtrucks stehen bereit und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wartenberg sowie der ASV Winnweiler übernehmen den Ausschank. Die Cocktail-Bar betreibt der Ausrichter selbst.

Die Einzelheiten zum Programmablauf sowie weitere Infos gibt es im Internet unter www.rasentrecker-neuhemsbach.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins.