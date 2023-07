Bereits seit 2004 lädt der Verein der Neuhemsbacher Rasentrecker einmal jährlich zum Wettstreit der bemannten Mähmaschinen. Auch bei der diesjährigen Ausgabe am Samstag zog es wieder zahlreiche Besucher in den Gewerbepark nach Sembach.

Auch wenn es sich sicherlich um einen Nischensportart handelt, so scheint die Begeisterung dafür auch fast zwanzig Jahre nach Gründung des Vereins ungebrochen. Knapp 6000 Schaulustige überzeugten sich am vergangenen Wochenende vom 18. Großen Preis von Sembach. Dabei duellierten sich 45 Fahrzeuge und 100 Fahrer in verschiedenen Starterklassen auf den rund 700 Metern Wettkampfstrecke. „Das Verrückte steht im Vordergrund“, erklärt Rennleiter Donald Betz. Die Boliden erreichten dabei beachtliche Geschwindigkeiten. Mit knapp 50 Stundenkilometern drehten diese auf dem Kurs ihre Runde. Der Sportgeist kam jedenfalls nicht zu kurz: „Es war eine sehr faire Veranstaltungen.“ Größere Verletzungen gab es zumindest keine. „Ein Rettungshubschrauber war nicht notwendig“, scherzt Betz. Kleine Blessuren würden allerdings zum Risiko des Rennens dazugehören.

Team „Bruzzi“ holt die Bestzeit

In der Klasse der Superstandard ging Bob Koedinger vom Team „Bruzzi“ mit einer Bestzeit von 43,02 Sekunden als Sieger hervor, gefolgt von David Simon (Team SIMON) und Leo Klug (Shark Racing Team). In der Wertung der Prototypen verwies Alexander Grünstetter (Grünstetter Racing) Niklas Weber (Hard Trecker Racing) und das Duo Pierre Haag und Dennis Eibel auf die Plätze zwei und drei. Weitere Ergebnisse: Klasse „Ladies Cup“: 1. Angelina Rambow (Rct Breunfeld), 2. Kim Herren (Grashoppers Atertdall), 3. Conny Herren (Grashoppers Atertdell). Teamwertung: 1. Shark Racing Team, 2. Becker Racing, 3. Korz Racing.