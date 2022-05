Die Stadt Ramstein-Miesenbach ist verbandelt mit ihren Partnerstädten Maxéville in Frankreich, Balatonlelle in Ungarn und Rota in Spanien. Diese Freundschaften sind allemal ein Grund zum Feiern. Das Europafest steigt am Freitag und Samstag.

In den vergangenen beiden Jahren waren gemeinsame Feste nicht möglich. Bedauerlicherweise, denn die Partnerschaft mit Maxéville hätte im Jahr 2021 ihren 30. Jahrestag gefeiert. Sie soll nun am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, zusammen mit der seit 22 Jahren bestehenden Jumelage mit Balatonlelle und der jüngsten mit Rota – die Verträge wurden 2019 unterzeichnet – gebührend und unter dem Dach des europäischen Gedankens gewürdigt werden. „Wir freuen uns auf insgesamt 40 Leute aus Ungarn, 15 aus Spanien und 65 angemeldete Gäste aus Frankreich“, erzählt Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU).

An diesem Abend sollen die Bündnisse mit Unterschriften symbolisch erneuert werden. Für die Stadt Ramstein-Miesenbach liegt die Bedeutung in den vielen Begegnungen, bei denen das gegenseitige Verständnis vertieft wurde und sich freundschaftliche Kontakte gebildet haben. Dabei sollen die Bürger der Länder und der Europäischen Union diese Partnerschaft auf allen Ebenen weiterhin fördern und unterstützen. „Damit leisten wir unseren Beitrag zum gemeinsamen Europäischen Haus als einem Ort der Begegnung, des Austausches und des gegenseitigen Verständnisses“, so Hechler.

Dolmetscher erleichtern den Austausch

Das Congress Center Ramstein (CCR) bildet die Kulisse für den Partnerschaftsabend am Freitag. Hechler empfängt die Delegierten der drei Partnerstädte. Präsentationen, kulturelle Darbietungen, Liedbeiträge und ein Film über Europa des Reichswald-Gymnasiums gehören zum offiziellen Programm, das mit einem Auftritt der Musikgruppe Carpe Diem Unerhört beschlossen wird. Anschließend besteht die Möglichkeit des geselligen Miteinanders und des Austauschs. Dolmetscher sind anwesend und sollen die Kommunikation erleichtern.

Samstags eröffnet der Stadtbürgermeister das Europafest um 11 Uhr. Auf der Marktplatz-Bühne sind Auftritte des Chors der Wendelinus-Grundschule mit internationalen Liedern, der Kolpingkapelle Kindsbach sowie Tanz- und Musikdarbietungen aus den Partnerstädten geplant. In den Pausen dazwischen unterhält ein Musiker mit Liedern zum Thema Europa. Dieses Thema durchzieht auch das kulinarische Angebot. Rund um die Bühne werden Spezialitäten aus Spanien, Ungarn und Frankreich kredenzt, unter anderem original zubereitetes Kesselgulasch, lothringische Spezialitäten sowie Käse und dazu der Wein Tintilla.

Stadtrundgang und Selfie-Automat

Ab 11.30 Uhr stellen sich auf der Bühne im CCR eine Tanz- und Musikgruppe aus Maxéville und drei Kindertagesstätten aus Ramstein-Miesenbach vor. Gegen 16 Uhr ist ein Besuch der Europaabgeordneten Christine Schneider und weiterer Vertreter des europäischen Gedankens vorgesehen, an den sich eventuell ein Vortrag oder eine Diskussionsrunde anschließen. Unter anderem sind Stände der jeweiligen Städte und ein Europa-Stand aufgebaut, an denen Infomaterial ausgegeben wird.

Das Jugendbüro hat einen digital-realen Stadtrundgang angelegt, Kindergärten und Schulen stellen sich vor und die Schnappschüsse vom Selfie-Automaten lassen sich gleich in die Tasche stecken. Die Realschule plus Am Reichswald und die Grundschule präsentieren eine Kunstausstellung und es werden Videos mit Interviews zu dem Thema Europa gezeigt. Im Untergeschoss offerieren die Landfrauen Süßes und Deftiges.

Europa-Lounge erwartet Gäste

Aber nicht nur im CCR und auf dem Marktplatz beherrscht das grenzüberschreitende Denken den Festtag. Im Sitzungssaal des Rathauses hält der Leiter des Jugendbüros, Markus Göttel, einen Vortrag über Europa-Projekte sowie Förder- und Austauschprogramme. Das Museum im Westrich ist ganztägig geöffnet. In der unteren Etage hat das Reichswald-Gymnasium eine Lounge eingerichtet, wo sich Interessierte zu dem Thema Europa austauschen können.

Organisationsleiter Joachim Felka hat das Europafest gemeinsam mit der Verwaltung innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Er lobt das hohe Engagement aller Beteiligten und das Miteinander mit Kindergärten und Schulen: „Jeder hat sich voll eingebracht. Im Zusammenspiel haben wir es richtig gut hinbekommen.“

Für diese Veranstaltung wurden aus dem Programm der Europäischen Union „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ Fördermittel in Höhe von 10.800 Euro zugesagt.