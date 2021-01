Wie kann Kirche anders funktionieren? Was wünschen sich Menschen von der Kirche? – Diese Fragen möchte Dominik Schek, Pastoralassistent bei der katholischen Pfarrei Heiliger Wendelinus Ramstein, mit Interessierten in einer Videokonferenz besprechen.

Das Angebot, das mit einem ersten Treffen am Mittwoch, 13. Januar, 19 Uhr, startet, richte sich ausdrücklich auch an Menschen, die bisher noch nicht viel mit der Kirche zu tun hatten, unterstreicht Schek. Ziel sei es, ins Gespräch zu kommen und zu fragen, was sich die Menschen von ihrer Kirche wünschen. „Kirche ist nicht nur auf das Gebäude oder die Gottesdienste beschränkt“, sagt der Pastoralassistent. Was sich jeder einzelne wünsche, könne unterschiedlich sein. Das könne ein Raum sein, um sich mit der Krabbelgruppe zu treffen, ein Bibelkreis, ein Trauercafé, aber auch einfach das Bedürfnis nach einer Gesprächsmöglichkeit. „Wir wollen die Möglichkeit bieten, Glauben anders zu erleben“, so Schek. Der Gedanke dahinter sei, Menschen zusammenzubringen, sich zu vernetzen. Die Zielgruppe, die man mit der Videokonferenz ansprechen wolle, gehe über die Facebookseite der Kirchengemeinde und des Pfarrbriefs hinaus. „Wir sind offen für Menschen, die von außerhalb kommen.“

Der Link wird zugeschickt

Interessenten können sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 06371/6136818 oder per E-Mail an Dominik.Schek@bistum-speyer.de für die Videokonferenz anmelden. Sie bekommen dann einen Link zugeschickt.